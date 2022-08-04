Yukatel Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Yukatel Kayserispor’da futbolcuların giyeceği forma numaraları belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da yeni sezonda hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceği belli oldu. Sarı kırmızılı takımda 38 numaralı formayı Onur Bulut giyecek. Sarı kırmızılı takımda futbolcular ve giyeceği formaların numaraları da şu şekilde:
1- Cenk Gönen
3- Joseph Attamah
4- Dimitrios Kolovetsios
5- Majid Hossoini
6- Ali Karimi
7- Miguel Cardoso
9- Mustafa Pektemek
10- Olivier Kemen
11- Gökhan Sazdağı
12- Abdulkadir Taşdan
17- Emrah Başsan
19- Mario Gavranovic
20- Carlos Mane
21- Lionel Carole
22- Hayrullah Erkip
23- İlhan Parlak
25- Bilal Bayazıt
26- Baran Ali Gezek
27- Mame Thiam
28 - Ramazan Civelek
29- Mehmet Eray Özbek
30- Talha Sarıaslan
38- Onur Bulut
39- Mehmet Şamil Öztürk
40- Muhammed Eren Arıkan
43- Bernard Mensah
54- Arif Kocaman
77- Nurettin Korkmaz
80- Anthony Uzodimma
88- Gustavo Campanharo
89- Yaw Ackah
91- Andrea Bertolacci
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