Bu sezon geride kalan 3 maçta görev yapan Emrah’ın 3 hafta sonra Kayseri’de oynanacak Antalyaspor maçına yetişmesi için çalışılıyor. Diğer yandan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Emrah’ın yokluğunda ilk on birde Carlos Mane’ye forma vermeyi planlıyor.

Yukatel Kayserispor’un başarılı oyuncularından Emrah Başsan, Giresunspor maçında görev alamayacak. Geride kalan Başakşehir maçında sakatlanan Emrah Başsan’ın kasığında yırtık olduğu tespit edildi. 2-3 hafta takımındaki yerini alamayacağı öğrenilen Emrah’ın tedavisine başlandı.

Yukatel Kayserispor’un başarılı futbolcularından Emrah Başsan, bu hafta oynanacak Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

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