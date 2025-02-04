Kayserispor’da süresiz kadro dışı bırakılan Stephane Bahoken affedildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’da ligin 21. haftasında oynanan Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso ile yaşadığı olay sonrası kadro dışı bırakılan Kamerunlu forvet Stephane Bahoken özür diledi. Bahoken takımla çalışmalara başladı.

Kayserispor Kulübünden konuya dair yapılan açıklamada, "25 Ocak’ta oynanan Sivasspor maçı sonrası kadro dışı bırakılan oyuncumuz Stephane Bahoken, oyuncumuz Miguel Cardoso ve ailesinden, tüm takım arkadaşlarından, yönetim kurulumuz ve camiamızdan özür dileyerek üzüntüsünü dile getirmiştir. Sportif direktörümüz ve teknik direktörümüzün raporları sonrasında; başkanımız ve yönetim kurulumuz, kesilecek para cezası baki kalarak, oyuncumuzun affedilerek takıma dönmesine karar vermiştir" denildi.