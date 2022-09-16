Yukatel Kayserispor’da Onur Bulut, Arif Kocaman ve Baran Ali Gezek milli takımlara çağırıldı.

Yukatel Kayserispor’da Onur Bulut, Arif Kocaman ve Baran Ali Gezek milli takımlara çağırıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da milli gurur yaşanıyor. Sarı kırmızılı takımdan 3 futbolcu milli takımlara davet edildi. Kayserispor’un sağ bek oyuncusu Onur Bulut, A Mili takımın Lüksemburg ve Faroe Adaları ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı. İlk kez A Milli takım aday kadrosuna davet edilen Onur Bulut büyük sevinç yaşıyor. Stoper futbolcusu Arif Kocaman da, Ümit Milli Takımın Gürcistan ile oynayacağı hazırlık maçının aday kadrosuna dahil edildi.

Kayserispor alt yapısında yetişen ve gelecek vaat eden genç futbolcu Baran Ali Gezek de, U18 milli takımın hazırlık turnuvası kampına çağrıldı.