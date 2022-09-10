Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Yukatel Kayserispor, sahasında oynayacağı Antalyaspor maçına 3 önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Süper Lig’in 6.haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk edecek Yukatel Kayserispor’da 3 futbolcu sakatlıklarından ötürü forma giyemeyecek. Yukatel Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında Ali Karimi, Emrah Başsan ve Mustafa Pektemek’den faydalanamayacak.

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Sakatlığı bulunan Bertolacci’nin durumu maç günü belli olacak.