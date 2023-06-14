Süper Lig’de sezonu 9. sırada tamamlayan Kayserispor’da 11 farklı ülkeden futbolcu forma giydi. Takımda Türkiye’den sonra en çok Ganalı futbolcu görev aldı.

Spor Toto Süper Lig’de sezonu 47 puanla 9. sırada tamamlayan Kayserispor çatısı altında 11 farklı ülkeden 44 futbolcu yer aldı. 29 profesyonel Türk futbolcunun bulunduğu Kayserispor’da 3 Ganalı, 2 İranlı, 2 Portekiz, 2 Fransız, 1 Brezilyalı, 1 İtalyan, 1 Nijeryalı, 1 Senegalli, 1 İsviçreli ve 1 Yunan futbolcu sarı kırmızılı formanın başarısı için çaba sarf etti.

Yerli futbolcular arasında en fazla forma giyen isim kaleci Bilal Bayazıt oldu. Genç file bekçisi 30 maçta görev alırken 2 bin 691 dakika sahada kaldı. Yabancı oyuncular arasında ise Dimitrios Kolovetsios en çok forma giyen isim oldu. Yunan stoper 30 maçta forma giyerken 2 bin 612 dakika sahada kaldı.