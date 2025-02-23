Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bellona Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu’na katılarak, divan başkanlığı yaptı. Başkan Büyükkılıç, “Takımımıza sahip çıkacağız. Göztepe maçında tramvaylarımız, yine taraftarımıza ücretsiz olarak hizmet verecek” dedi.KAYSERİ (İGFA) - Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Bellona Kayserispor’un Olağanüstü Genel Kurulu’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü Mutlu Önal, siyasi parti temsilcileri ve Kapalı Kale Taraftar Grubu katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan Kayserispor Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’nu yönetmek üzere divan başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçildi.

Başkan Büyükkılıç, katılımcılara selamlama konuşması yaparak, “Kapalı Kale’nin yiğit evlatları, her maçta bizim sesimiz olan, Kayseri’mizi hem şehrimizde hem de deplasmanda yalnız bırakmayan canlarımız hoş geldiniz. Kayseri’mizin konumuna, durumuna, ruhuna yakışır bir anlayış içerisinde bir kongre yapılmasını temenni ediyorum” dedi.

Bugün saat 13.30’da RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Bellona Kayserispor- Göztepe karşılaşmasında taraftarlara tramvay seferlerinin ücretsiz olacağını hatırlatan Büyükkılıç, “Takımımızı desteklemeye devam ediyoruz. Takımımıza sahip çıkacağız. Tramvaylarımız yine hizmetinizde, stadımıza ücretsiz olarak Kayserispor taraftarlarımıza en güzel desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise sokakta yürürken sürekli Kayserispor ile ilgili sorular aldığını söyleyerek, “Bu sadece tribünlerin meselesi değil. Ben ilin valisi olarak bunu görüyorum, sokakta, mahalle aralarında görüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, vekilimi bunu görüyor. Kayserililer, sadece tribünde değil, bütün esnafı ile beraber Kayserispor ile yaşıyor” şeklinde konuştu.

Futbolda altyapının önemine işaret eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, Büyükşehir Belediyesi’nin hizmete sunduğu Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ne gelen misafirlerin övgüler yağdırdığını belirtti.

Bellona Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın da “Bir telefon uzağımızda olan şehrimizin büyüklerini söylemeden geçemeyeceğim. Kayserispor’un bu birlik ve beraberliği bozmadan ilerleyeceğiz. Kayserispor bu şehrin en büyük markası ve şehrin lokomotifi diyorsak bu kenetlenmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Olağanüstü Genel Kurul, tek aday Nurettin Açıkalın’ın başkan olarak seçilmesi ile sona ererken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri, Göztepe maçına davet etti.