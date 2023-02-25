Ziyarette; Başkan Abdullah Sezer, Başkan Yardımcısı Rifat Pehlivan, Sayman Emir Akpınar ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Kırılmaz KS Store da yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kayserispor Gönülleri Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti; görev dağılımını yaptıktan sonra ilk olarak vakfa bağlı KS Store’a ziyaret gerçekleşti.

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