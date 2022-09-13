Şeyh Edebali Türbesi ve çevresine güvenlik kamera sistemi kuruldu

Şeyh Edebali Türbesi ve çevresine güvenlik kamera sistemi kuruldu

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 6. haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı üçüncü maçını da kazanmasını bildi. Taraftarı önünde Antalyaspor’u Mame Baba Thiam’in golü ile yenen Yukatel Kayserispor, haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 6. hafta sonunda 3 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 9 puan topladı.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki üçüncü galibiyetini elde etti.

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