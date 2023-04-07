U19 Elit A Ligi’nde 23 maça çıkıp 42 gol atan Yukatel Kayserispor’un en golcü ismi Ethem Balcı oldu. İkinci sırada ise 6’şar golle Talha Sarıaslan ve Berkan Arslan yer aldı.

U19 Elit A Ligi’nde mücadele eden Yukatel Kayserispor, ligi 38 puanla 6. sırada bitirdi. Kayserispor U19 takımı, oynadığı 23 maçta rakip ağlara 42 gol atmayı başardı. 26 hafta süren U19 Elit A Ligi’nde 38 puan toplayıp 6. sırada yer alan sarı kırmızılı takımda en golcü isim 9 golle Ethem Balcı oldu. Talha Sarıaslan ve Berkan Aslan ise 6’şar golle ikinci sırada yer aldılar. Atılan 42 golün 33’unu sarı kırmızılı futbolcular tarafından atılırken 3 gol ise rakip takım oyuncuları kendi kalelerine attı. Sarı kırmızılılar, hükmen kazandığı Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarında ise 6 golü hanesine yazıldı.

Kayserispor U19 takımın ligde attığı gollere imza atan futbolcular ise şu şekilde:

Ethem Balcı: 9 gol

Talha Sarıaslan: 6 gol

Berkan Aslan: 6 gol

Hayrullah Erkip: 2 gol

Mert Dinç: 2 gol

Furkan Aslan: 2

Berkan Eskin:2 gol

M. Eren Arıkan: 2 gol

Mustafa Erdoğan: 1 gol

Ahmet Kağan Malatyalı: 1 gol