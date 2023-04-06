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Ligin 22. haftada oynanan Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor maçında çıkan olaylar sonrası TFF iki takımı da mağlup saydı. Öte yandan Sarı kırmızılar 1 puan ile Play-Off’u kıl payı kaçırdı.

Yukatel Kayserispor U19 takımı, 2022-2023 futbol sezonunu 38 puanla tamamladı. 26 hafta süren U19 Elit A Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Yukatel Kayserispor, oynadığı 23 maçta 38 puan toplayabildi. Ligin son haftasında sahasında Galatasaray’ı 2-0 yenen sarı kırmızılılar, 2022-2023 futbol sezonunu 38 puanla 6. sırada tamamladı. Kayserispor, 26 hafta süren sezonda 23 maçta çıkan 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar 23 maçta 42 gol atıp kalesinde 30 gol gördü.

U19 Elit A Ligi’nde normal sezon karşılaşmaları tamamlanırken, Kayserispor da ligi 38 puanla tamamladı.

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