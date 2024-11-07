U19 Elit A Ligi 12. haftasında Kayserispor evinde oynadığı maçta MKE Ankaragücü’nü 3-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Ali Yıldız, Mustafa Bulduk, Furkan Koç
Kayserispor U19: Yağız Efe Dere, Batuhan Özgan, Mert Dinç, Mustafa Tarık Obut, Korkmazcan Dernek (Hasan Kaan Yalçı dk. 84), Talha Özyürek, Burak Efe Arslan, Enes Melih Gökçek, Arda Kaya (Alperen Öztaş dk. 80), Necip Özer (Umut Türk dk. 62), Arda Hasan Öğretir (Mahmuthan Polat dk. 80)
MKE Ankaragücü U19: Ahmet Çokyaman, Arafat Fidan, Miraç Şimşek, Raşit Efe Kanık, Engin Hacak, Arda Doğan, Tunahan Ünal (Recep Yiğit Sevinç dk. 59), Muhammed Ali Güngör, Altan Efe Olcaytu, Yağız Kaan Altınok, Zahir Ersari (Kadir Gürçocuk dk. 59)
Goller: Batuhan Özgan (Dk. 17), Arda Hasan Öğretir (Dk. 48), Alperen Öztaş (Dk. 90+2) (Kayserispor U19), Arda Doğan (Dk. 85) (MKE Ankaragücü U19)
Kırmızı Kart: Yağız Efe Dere (Dk. 82) (Kayserispor U19)