Kayserispor taraftarı, Alanyaspor maçında tribünde pankart açarak eşinin doğum gününü kutladı.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor taraftarları, tribünde renkli görüntüler oluşturuyor. Ligin 11. haftasında oynanan Kayserispor - Corendon Alanyaspor maçında Kayserispor taraftarı Anıl Aydın Katipoğlu, eşinin doğum gününü tribünde kutladı. Eşi Sevim ve kızları Tülay Ece’nin fotoğrafını pankarta bastıran Anıl Aydın Katipoğlu; ’İyi ki varsın papatyam, doğum günün kutlu olsun’ yazısıyla eşinin doğum gününü kutladı. Katipoğlu’nun pankartlı kutlaması, tribünden alkış aldı.