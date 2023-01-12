“Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Kayserispor ile Sivasspor arasında 13 Ocak Cuma günü oynanacak mücadelenin başlama saati 19.00 olarak değiştirilmiştir.”

Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Rıza Çalımbay: “Uğur Çiftçi için Galatasaray ile görüşme oldu”

Rıza Çalımbay: “Uğur Çiftçi için Galatasaray ile görüşme oldu”

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak olan maçın saati değişti. Yarın RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 17.00’dan, 19.00’a alındı.

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