Yukatel Kayserispor’un Cuma günü saat 17.00’da oynayacağı Sivasspor maçı saat 19.00’a alındı.
Yukatel Kayserispor’un Cuma günü saat 17.00’da oynayacağı Sivasspor maçı saat 19.00’a alındı.
Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında saat 17.00’da oynanacak Yukatel Kayserispor - Sivasspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00’a alındı. Yukatel Kayserispor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19’a alınmıştır” denildi.
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