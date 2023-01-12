Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında saat 17.00’da oynanacak Yukatel Kayserispor - Sivasspor maçı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından saat 19.00’a alındı. Yukatel Kayserispor’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “Spor Toto Süper Lig’in 19’uncu haftasında evimizde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacağımız müsabakanın başlama saati TFF tarafından 19’a alınmıştır” denildi.

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