Süper Lig’in 5. haftasını mağlubiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig’in 5. haftasını mağlubiyetle kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. sıradaki yerini korudu.

Süper Lig’in 5. haftasını Fenerbahçe mağlubiyeti ile kapatan Yukatel Kayserispor, puan tablosunda 9. Sırada kaldı. Ligin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olan ve haftayı puansız kapatan sarı kırmızılılar 9. basamaktaki yerini korudu.

13 puanla Beşiktaş’ın liderlik koltuğunda yer aldığı Süper Lig’de Konyaspor ikinci sırada bulundu. 6 takım 10’ar puanla sıralanırken Yukatel Kayserispor 6 puanla 9. sırada yer aldı. Bu hafta sonunda ise Hatayspor, Ümraniyespor ve Ankaragücü 1 puanla son üç sırada yer aldılar.