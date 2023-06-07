Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonunu 47 puanla 9. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 47 puan toplayarak ligi 9. sırada tamamlayan Yukatel Kayserispor, rahat bir sezon geçirdi.

Ligin ilk yarısını 26 puanla tamamlayan sarı kırmızılılar, ikinci yarısını ise 21 puanla topladı. Toplamda 47 puana ile sezonu tamamlayan sarı kırmızılılar 2023-2024 sezonunda daha iyi bir takım olmak istiyor. Son 4-5 sezonun sportif açıdan en iyi sezonlarından birini geçiren Yukatel Kayserispor, oynadığı 36 maçta 55 gol atarken kalesinde ise 61 gol görerek -6 gol averajı da yakaladı.