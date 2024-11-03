Kayserispor, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında yine galip gelemedi. Bu sezon iç sahada 5 maça çıkan Kayserispor, 3 beraberlik 2 yenilgi elde etti. Son oynadığı Adana Demirspor maçında da rakibi ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, taraftarı önünde sadece 3 puan hanesine yazdırabildi.

Kayserispor, sahasında Sivasspor ve Beşiktaş’a mağlup olurken, Eyüpspor ile 2-2, Gaziantep FK ile 2-2 ve Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.