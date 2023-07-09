Süper Lig’de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.
2023-2024 sezonunda Süper Lig’de mücadele edecek Kayserispor’da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Ethem Balcı, Mehmet Eray Özbek, Talha Sarıaslan, Muhammet Eren Arıkan, Ahmet Kağan Malatyalı’nın bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti.
Sarı kırmızılı takımda sağlık kontrolleri hafta içi devam edecek.