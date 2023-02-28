Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarı kırmızılılar 7. sırayı perçinledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Son 3 maçtan 9 puan çıkaran sarı kırmızılılar 7. sırayı perçinledi.

Süper Lig takımlarından Kayserispor ligdeki çıkışını sürdürüyor. Erteleme maçında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar, Mane ve Thiam’ın golleri ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Deprem felaketinden dolayı ertelenen maçı kazanan Kayserispor 35 puana erişti. Geride kalan 23 haftada 7. sıradaki yerini koruyan Kayserispor, ligde oynadığı son 3 maçtan 9 puan çıkarmayı başardı.

Kayseri’nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı Kayseri’nin ihracatı yıllık 8,2 oranında arttı

İstanbulspor, Başakşehir ve Giresunspor maçlarını kazanarak iyi bir ivme yakalayan ve taraftarının yüzünü güldüren Kayserispor, bu hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.