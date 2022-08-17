Ayrıca Kayserispor kulüp görevlilerinden Rıfat Taş, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 8/4 maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevkedildi. Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; geride kalan hafta Kadir Has stadında oynanan İstanbulspor maçında usulsüz seyirci alınması nedeniyle Kayserispor kulübü, Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.

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