Kayserispor Kulübü, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda bulunan locaları satışa çıkartıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2023-2024 sezonunda sahasında oynayacağı maçlar öncesi locaları satışa sunacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yer alan localar birkaç gün içerisinde satışa çıkması bekleniyor.

Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Localarımız satışa çıkıyor 2023-2024 Sezonunda RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda sahaya çıkacak olan Kayserispor’umuzu locanızdan takip edin. Satışa çıkan localar için Yönetim Kurulu üyemiz Süleyman Akın’ı 0 541 317 07 84 numaralı telefondan arayarak başvurabilirsiniz” denildi.