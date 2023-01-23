Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 20 maçta 9. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, bu sezon oynadığı 20 maçta 9. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı ve mücadeleyi 2-0 mağlup noktaladı. Beşiktaş karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 9. yenilgisini alan sarı kırmızılılar haftayı 26 puanla noktaladı.

Sarı kırmızlılar, 9 mağlubiyetin 4’ünü iç sahada alırken 5’ini ise deplasmanlarda aldı. Kayserispor’un bu sezon yaşadığı mağlubiyetler ise şu şekilde:

1. hafta Beşiktaş 1-0

3. hafta Başakşehir 2-0

5. hafta Fenerbahçe 2-0

8. hafta Trabzonspor 2-1

14. hafta Konyaspor 2-1

16. hafta Alanyaspor 3-1

17. hafta Karagümrük 4-2

18. hafta Ankaragücü 2-1

20. hafta Beşiktaş 2-0