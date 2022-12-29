Kayserispor, bu sezon oynadığı 16 maçta 6. mağlubiyetini aldı.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 16 maçta 6. mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 3-1 mağlup noktaladı. Alanyaspor karşısında aldığı 3-1’lık mağlubiyet ile bu sezon ligdeki 6. yenilgisini alan sarı kırmızılılar haftayı 23 puanla noktaladı.

Kayserispor 9. kez mağlup oldu Kayserispor 9. kez mağlup oldu

Kayserispor, bu sezon 1. haftada Beşiktaş’a 1-0, 3. haftada Başakşehir’de 2-0, 5. haftada Fenerbahçe’ye 2-0, 8. haftada Trabzonspor’a 2-1, 14.haftada Konyaspor’a 2-1 ve 16.haftada Alanyaspor’a 3-1 yenildi. Sarı kırmızlılar, 6 mağlubiyetin 4’ünü deplasmanda 2 mağlubiyeti ise iç sahada aldı.