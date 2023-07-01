Kayserispor Kulübü, 57. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama videosu yayımladı.

Akar ile Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu Akar ile Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde incelemelerde bulundu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 1996 yılı 1 Temmuz tarihinde kuruldu. Kurulduğu günden bugüne kadar birçok başarıya imza atan sarı kırmızılı camia 1 Temmuz 2023 tarihi ile 57. Kuruluş yılını kutluyor. Kayserispor Kulübü, 57. kuruluş yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; " 1 Temmuz 1966. 57 yıllık tarih, 57 yıllık aşk, 57 yıllık tutku. Kayserispor sen çok yaşa” mesajı paylaşıldı.