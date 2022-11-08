Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayserispor kulübü tarafından belirlenen biletler, 30 TL ila 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Passolig gişelerinde ve internet üzerinden satışa sunulan bilet fiyatları şu şekilde;

Pazar günü oynanacak Kayserispor-Konyaspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Biletler, Passolig tarafından satışa sunuldu.

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