Süper Lig’de Kayserispor ile Kasımpaşa arasındaki maçın bilet fiyatları belli oldu.

Kayserispor, sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında taraftarının desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Bu amaçla maçın bilet fiyatları da son derece düşük tutuldu. Kayserispor Kulübü yetkilileri, Pazar günü oynanacak müsabakanın bilet fiyatlarını Batı tribün harici 38 TL olarak belirledi. Kayserispor-Kasımpaşa maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 38 TL.

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 38 TL.

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 38 TL.

Doğu Alt tribün bileti fiyatı 38 TL.

Batı Alt tribün bileti fiyatı: 138 TL

Batı Balkon tribün bileti fiyatı: 138 TL.

Misafir tribün bileti fiyatı: 45 TL