Kayseri Kadın futbol takımı kadrosunu güçlendirdi. Sarı kırmızılılar, Otandeka Kanyesigye Laki ile anlaştı.

Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi’nde mücadele veren Kayserispor Kadın Futbol Takımı kadrosuna takviye yaptı. Play Off maçlarına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 28 yaşındaki Otandeka Kanyesigye Laki ile anlaşmaya vardı. Doncaster Rovers Belles ve Uganda Kadın Milli Takımı’nda forma giyen Ugandalı futbolcu, Kayseri’ye geldi. İmzayı atan ve antrenmanlara başlayan Laki, kanat ve forvet mevkiinde görev yapıyor.

Kayserispor kadın futbol takımı, Laki’nin gelişini kamuoyu ile paylaştı.