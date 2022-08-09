Bugün saat 11:00’de satışa çıkacak bilet fiyatları ise şu şekilde:

Kayserispor Kulübü, Cumartesi günü Kadir Has Stadı’nda oynanacak İstanbulspor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 40 TL ila 140 TL arasında değişiyor.

Süper Lig’in 2. haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak Yukatel Kayserispor-İstanbulspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

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