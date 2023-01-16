Topladığı 26 puanla orta sıralarda yer alan sarı kırmızılılar ikinci yarıda da işi sıkı tutacak.

Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 8. sırada tamamladı. İlk devrede oynadığı 18 maçta rakip filelere 28 gol gönderen Kayseri ekibi, ağlarında ise 25 gol görerek +3 gol averajı da yakaladı.

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