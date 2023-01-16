Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin ilk yarısını 26 puanla 8. sırada tamamladı.
Süper Lig’de mücadele eden Yukatel Kayserispor, 2022-2023 sezonunun ilk yarısını 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 26 puan toplayarak 8. sırada tamamladı. İlk devrede oynadığı 18 maçta rakip filelere 28 gol gönderen Kayseri ekibi, ağlarında ise 25 gol görerek +3 gol averajı da yakaladı.
Topladığı 26 puanla orta sıralarda yer alan sarı kırmızılılar ikinci yarıda da işi sıkı tutacak.
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