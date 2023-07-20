Kayserispor ilk hazırlık maçında İstanbulspor’u 3-2 mağlup etti. Alınan skordan çok sergilenen performans memnun etti.

Süper Lig takımlarından Kayserispor’un ilk hazırlık maçı İstanbulspor ile oldu. Kayserispor tesislerinde oynanan maçta rakibini 3-2 mağlup eden sarı kırmızılı takımda alınan skordan çok oyuncuların hırslı ve istekli oluşları memnun etti. Özellikle genç oyuncuların, yeni sezon için forma mücadelesi verecek olması izleyenleri keyiflendirdi.

Müsabakayı izleyenler arasında bulunan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takım oyuncularının performansından memnun olduğunu dile getirdi. Başkan Çamlı, "Sahadaki çocukları, fedakâr hocamızı ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Hiç hazırlık maçı havasında değildi. Çatır çatır maç oldu. İnşallah Kayserispor noktayı koyduğu yerden devam edecek. Hiçbir geri vites yok. Takımımızdan memnunuz. Elbette takviyeler olması için çabalıyoruz. Bu sezon gençlerimize güveniyoruz" dedi.