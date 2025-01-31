Trabzonspor, Süper Lig’de yarın karşılaşacağı Kayserispor ile 46. kez rakip olacak. Bordo-mavililerin 26’ya 9 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, yarın saat 16.00’da Kayseri Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde bordo-mavililer 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle aldığı 16 puanla 17. sırada bulunuyor. Trabzonspor, sahadan galibiyetle ayrılarak bu sezon dış sahada ilk kez 3 puanla tanışmayı hedefliyor.

Süper Lig’de 46. randevu

Trabzonspor ile Kayserispor bugüne kadar Süper Lig’de, 45 kez karşılaştı. Bordo-mavililer 26 galibiyet elde ederken, ev sahibi Kayserispor’un ise 9 galibiyeti bulunuyor. 10 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 80 gol atarken, kalesinde ise 49 gol gördü. İki takım arasında bu sezon Trabzon’da oynanan maç ise 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Rekabet 1966’da başladı

İki takım arasındaki ilk maç 25 Aralık 1966’da oynandı ve Trabzonspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Trabzonspor ile Kayserispor, 2. Lig’de 14, Türkiye Kupası’nda 5 ve Süper Lig’de 45 maç olmak üzere toplamda 64 kez karşılaştı.

Kaynak: iha