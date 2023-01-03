Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Karagümrük karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji stadındaki maçta ekipler, birbirine üstünlük kurmak için 5. kez sahaya çıkacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda 1 kez Kayserispor 2 kez Karagümrük kazanırken 1 maç da berabere bitti. Geçen sezon Kayseri’de oynanan maçı 2-1 kazanan Kayserispor, deplasmanda ise 3-0 kaybetmişti. İki takım arasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar ise şu şekilde:

2021/2022 Karagümrük-Kayserispor 3-0

2021/2022 Kayserispor-Karagümrük 2-1

2020/2021 Karagümrük-Kayserispor 3-0

2020/2021 Kayserispor-Karagümrük 0-0