Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 16. kez karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 16. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, yarın saat 17.00’de Kadir Has Şehir Stadyumu’nda Kayserispor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle haftaya 40 puanla 3. sırada başladı. Sarı-kırmızılılar ise 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 7. sırada bulunuyor.

16. randevu

Başakşehir ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 9 defa sahadan galip ayrılırken, 3 kez de sarı-kırmızılılar rakibini mağlup etti. 3 maçta ise kazanan çıkmadı. İstanbul temsilcisinin attığı 19 gole, Kayseri ekibi 8 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 21 Ağustos 2022 tarihinde sezonun 3. haftasında İstanbul’da karşılaşırken, mücadeleden Başakşehir 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Deplasman karnesi

Başakşehir, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 9 maça çıktı. İstanbul ekibi, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 15 puan aldı. Boz baykuşlar, dış sahadaki karşılaşmalarda 13 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü. Turuncu-lacivertliler ligde deplasmanda son olarak Kasımpaşa ile karşılaştı ve 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

En az gol yiyen ikinci takım

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 karşılaşmada 20 gol yedi. Turuncu-lacivertliler, bu alanda kalesinde 14 gol gören Galatasaray’ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Boz Baykuşlar, ayrıca bu sezon ligde 9 maçta da kalesini gole kapadı.

Eksikler

Başakşehir’de Şener Özbayraklı ve Bertrand Traore’nin sakatlıkları bulunurken, durumları maç saati netlik kazanacak. Caner Erkin, Edgar Ie ve Eden Karzev, Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun tercih etmesi halinde maç kadrosunda yer alabilecek.

2 futbolcu sınırda

Başakşehir’de Kayserispor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Stefano Okaka ve Danijel Aleksic ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Kayserispor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Kayserispor - Başakşehir maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Murat Altan ve Ogün Kamacı yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.