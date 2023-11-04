Kayserispor ile Alanyaspor, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 11. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda Kayserispor 2 kez kazanırken, Alanyaspor ise 10 kez kazandı. Oynanan karşılaşmalarda 2 maç da berabere bitti. Kayserispor bu maçlarda 14 gol atarken, Alanyaspor ise 36 gol attı.

Kayserispor ile Alanyaspor arasında oynanan son 4 maçta Akdeniz ekibinin galibiyetleri var. İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları ise şu şekilde;

2022/2023 Kayserispor-Alanyaspor 0-4

2022/2023 Alanyaspor-Kayserispor 3-1

2021/2022 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2021/2022 Alanyaspor-Kayserispor 6-3

2020/2021 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2020/2021 Alanyaspor-Kayserispor 2-0

2019/2020 Alanyaspor-Kayserispor 5-1

2019/2020 Kayserispor-Alanyaspor 0-1

2018/2019 Kayserispor-Alanyaspor 1-1

2018/2019 Alanyaspor-Kayserispor 5-0

2017/2018 Kayserispor-Alanyaspor 1-2

2017/2018 Alanyaspor-Kayserispor 1-2

2016/2017 Kayserispor-Alanyaspor 3-0

2016/2017 Alanyaspor-Kayserispor 3-0