Süper Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezonun ikinci maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar, tesislerinde Gençlerbirliği ile hazırlık maçı oynayacak.

Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, ikinci provasını TFF 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ile yapacak. Sarı kırmızılılar, bugün tesislerde Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Kayserispor tesislerinde oynanacak müsabaka saat 18.00’de başlayacak.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, bu müsabakada bütün oyuncularına şans vermesi bekleniyor.