İkinci iç saha maçında rakibini mağlup etmeyi başaran sarı kırmızılılar, bu hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarı önünde Giresunspor’u Onur Bulut, Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek’in golleri ile yenen Yukatel Kayserispor haftayı 3 puanla kapattı. Ligde geride kalan 4. hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Yukatel Kayserispor 6 puan topladı.

Süper Lig’de mücadele veren Yukatel Kayserispor, ligin 4. haftasında evinde konuk ettiği Giresunspor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar iç sahada oynadığı ikinci maçını da kazanmasını bildi.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’deki ikinci galibiyetini elde etti.

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