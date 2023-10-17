Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda Kayserispor’un rakibi Alagöz Holding Iğdır FK oldu.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu’nda gerçekleşen kura çekimine, Kayserispor Kulübü adına Basın Sözcüsü Samet Koç katıldı. 3. Eleme Turunda kupaya dahil olan sarı kırmızılılar TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti.

3. Eleme Turu maçları 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak.