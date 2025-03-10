Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı son 4 maçta mağlup olmuyor.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, son haftalarda sahasında mağlup olmuyor. Ligin ikinci yarısına sahasında 4 maça çıkan Kayserispor, 3 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

Sarı Kırmızılılar, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kalırken Konyaspor’u 3-2, Göztepe’yi 1-0, Başakşehir Futbol kulübünü 3-1 mağlup etti. Sahasında oynadığı maçlarda hanesine 10 puan yazdıran Kayserispor, 7 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.