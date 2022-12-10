Bu oturumda Kayserispor’un yeni başkanı ve yönetimi belli olacak.

Kayserispor’un bugün yapılacağı açıklanan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ertelendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde yapılması gereken genel kurul toplantısı, çoğunluğun sağlanamamasından dolayı 17 Aralık’a ertelendi. Önümüzdeki haftaya kalan kurul, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

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