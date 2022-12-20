Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Dünya Kupası’nın bitimi neticesinde gözler Türkiye liglerine çevrildi. Bu çerçevede hafta sonu Süper Lig maçları kaldığı yerden devam edecek. Öncesinde ise Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları oynanıyor. Kayserispor da, program dahilinde Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Kayserispor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu. Perşembe günü Kayseri’de oynanacak maçı İstanbul bölgesi hakemlerinden Mustafa Kürşad Filiz’in yönetmesine karar verildi. Saat 13:00’te başlayacak maçta Filiz’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi olarak da Abdullah Buğra Taşkınsoy görevlendirildi.