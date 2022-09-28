Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de son 7 sezondur Trabzonspor’u sahasında mağlup edemiyor. Sarı kırmızılılar, bu kez 3 puanı almak istiyor.

Yukatel Kayserispor, Süper Lig’de son 7 sezondur Trabzonspor’u sahasında mağlup edemiyor. Sarı kırmızılılar, bu kez 3 puanı almak istiyor.

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Karadeniz ekibi ile sahasında oynadığı son 7 Süper Lig maçında galip gelemeyen sarı kırmızılılar, Cumartesi günü oynanacak maçta bu kez kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Süper Lig’e yükseldiği son sezon olan 2015-2016 sezonundan bu yana Trabzonspor ile sahasında 7 lig maçı oynayan Kayserispor, 2 kez golsüz berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Kayserispor, son 7 maçta Trabzonspor’a sadece 2 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.

Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan Yukatel Kayserispor, Cumartesi günü Kadir Has’ta Trabzonspor ile oynanacağı lig maçında kazanıp yıllar sonra 3 puanı hanesine yazdırmayı planlıyor.