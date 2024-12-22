Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada bir taraftar sahaya girerek Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çektirdi. Taraftar, güvenlik güçleri tarafından saha dışına alınırken tribünde yaşanan olaylar nedeniyle yaklaşık 10 dakika durdu.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile Galatasaray arasında mücadelenin 51. dakikasında sarı-kırmızılıların 3. golü bulmasının ardından Kayserispor tribünlerinde olaylar çıktı. Bu sırada sahaya giren bir taraftar Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Davinson Sanchez ile fotoğraf çekinirken, güvenlik güçleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanarak saha dışına çıkarıldı.

Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle maç yaklaşık 10 dakika durdu.