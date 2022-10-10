Aladağlar Milli Parkı’nda Yaban Keçisi Avlattırılması için ihale yapıldı

Aladağlar Milli Parkı’nda Yaban Keçisi Avlattırılması için ihale yapıldı

Oynanacak maçın bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:

Yukatel Kayserispor Kulübü, 15 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak Galatasaray maçına yoğun ilgi olması bekleniyor. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları 150 ile 400 TL arasında değişiyor.

Süper Lig’in 10. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı.

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