Süper Lig’in 1. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Cumartesi günkü maçın biletleri bugün satışa sunuluyor.

Süper Lig’in 1. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadında oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de oynanacak maçın biletleri bugün saat 11:00’de satışa çıkacak. Kayserispor kulübünden yapılyan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Batı Balkon (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.500 TL

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Batı Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.250 TL

Doğu Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 900 TL

Doğu Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 750 TL

Kuzey Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL

Güney Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 845 TL