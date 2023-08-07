Süper Lig’in 1. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. Cumartesi günkü maçın biletleri bugün satışa sunuluyor.
Süper Lig’in 1. haftasında RHG Enertürk Enerji Stadında oynanacak Kayserispor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu. 12 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’de oynanacak maçın biletleri bugün saat 11:00’de satışa çıkacak. Kayserispor kulübünden yapılyan açıklamaya göre; Kayserispor-Galatasaray maçının bilet fiyatları şu şekilde:
Batı Balkon (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.500 TL
Batı Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 1.250 TL
Doğu Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 900 TL
Doğu Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 750 TL
Kuzey Üst tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL
Güney Alt tribün (tüm bloklar) bilet fiyatı: 650 TL
Misafir tribün bilet fiyatı: 845 TL