Süper Lig takımlarından Kayserispor’un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı. Özel forma bin 966 TL’den satışa sunuldu.

Kayserispor takımının yeni sezonda kullanacağı formalar taraftarın beğenisine sunulduktan sonra, storedaki yerini aldı. Yeni sezonda kullanılacak olan beyaz ve sarı formanın yanı sıra özel tasarlanan turkuaz renkli formalar da reyonlardaki yerini aldı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Kayserispor Store’da satışa çıkarılan formalar büyük ilgi görüyor. Beyaz ve sarı formalar 699 TL’den satışa sunulurken özel forma ise bin 966 TL’den satışa sunuldu.