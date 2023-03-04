Yukatel Kayserispor’un bugün sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Yukatel Kayserispor’un bugün sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bugün 19.00’da başlayacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’a AVAR olarak Alper Çetin ve Süleyman Özay eşlik edecek.