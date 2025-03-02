Kayseri’de geçmişte hem Kayserispor’a hem Erciyesspor’a futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden isimler TÜFAD’da biraraya geldi. Duayen isimler; takımlara uzak bırakılmalarına karşı sitem etti.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, geçmişte Kayserispor’a ve Erciyesspor’a futbolcu, antrenör ve yönetici olarak hizmet eden önemli isimleri bir araya getirdi. TÜFAD binasında gerçekleştirilen muhabbet toplantısına TÜFAD Kayseri Şube Başkanı Ahmet Yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mutlu Önal, Kayserispor eski yöneticileri ve futbolcularından Hacı Bekir Kuzucu, İbrahim Koltuk, antrenör Fehmi Kuş, Mustafa Uğur, Mehmet Bulut, Erdoğan Özdoğan, Recep Dikkeleş, Ertuğrul Seçme, Mustafa Çapanoğlu, Orhan Ülke, Rıdvan Çeçen, Özcan Senem, Mustafa Altındağ, Zekeriya Altıparmak, Metin İlhan, Öztürk Tanrıbilir, Halit Kurt, Tunay Türkan, eski futbolculardan Ahmet Bulut, İsmail Doğan. Seyit İçgül, Doğan Doğan, Gökmen Başoğlu katıldı. Toplantıda antrenörler, gerekli değeri görememekten şikâyet etti. Kayserispor eski futbolcularından ve Erciyesspor antrenörlerinden Rıdvan Çeçen; "Kayserispor ve Erciyesspor’un başarısı için burada bulunan insanlar para, pul gözetmeksizin görev alırlar. Yalandan, dolandan uzak olduğumuz için istenmiyoruz" dedi. Kayserispor eski kaptanı ve Erciyesspor eski antrenörü Mustafa Uğur da, Kayserili antrenör ve futbolcuların şehir dışında çok daha fazla değer gördüğünü belirtti.

Teknik heyet ve futbolcuların sitemlerine TFF Bölge Müdürü Mutlu Önal, çare bulmak adına gerekli girişimleri yapacağını söyledi. Toplantıda eski futbolcu ve sportif direktör Seyit İçgül’ün anlattığı bir anısı kahkaha tufanına neden oldu. Duayenler toplantısı, hatıra fotoğrafı çektirmeyle birlikte sona erdi.