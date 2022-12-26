Kayserispor Kulübü, eski başkan Erol Bedir’in sahibi olduğu hastanenin alacağına karşılık loca sattı.

Kayserispor Kulübü, eski başkan Erol Bedir’in sahibi olduğu hastanenin alacağına karşılık loca sattı.

Kayserispor Kulübü, eski başkan Erol Bedir’in sahibi olduğu özel bir hastanenin 4 milyon 200 bin TL’lik alacağına karşılık loca satışı gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüzün önceki dönem başkanlarından Erol Bedir’in sahip olduğu Özel Dünyam Hastanesi’nin 4 Milyon 200 Bin TL tutarındaki ödenmesine karşılık Özel Dünyam Hastanesi’ne 2,5 yıllık loca tahsis edilmiş ve böylece borç-alacak ilişkisi kalmamıştır. Herhangi bir icra dosyası/işlemi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz" denildi.