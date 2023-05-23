Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, bu sezon ligde 6. kez sahasında mağlup olurken, en farklı yenilgisini Alanyaspor maçında aldı.

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, sahasında Alanyaspor’a farklı mağlup oldu. Geride kalan 35 haftada sahasında 17 müsabakaya çıkan Kayserispor, 9 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 6 kez de yenildi.

Daha önce Trabzonspor, Konyaspor, Karagümrük, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile sahasında oynadığı maçlardan puan çıkaramayan Kayserispor, son olarak oynadığı Alanyaspor maçını da puansız noktaladı. Rakibine 4-0 ile boyun eğen Kayserispor, bu sonuçla bu sezon sahasındaki en farklı yenilgisini almış oldu.

Kayserispor’un bu sezon sahasında oynayıp da mağlup olduğu maçlar ise şu şekilde:

Kayserispor-Trabzonspor: 1-2

Kayserispor-Konyaspor: 1-2

Kayserispor-Karagümrük: 2-4

Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Kayserispor-Fenerbahçe: 1-2

Kayserispor-Alanyaspor: 0-4